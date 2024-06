“Sogno di mezza estate”, una giornata all’insegna di giochi e condivisione per le famiglie

Un solstizio d’estate di giochi in condivisione: questo è quanto accaduto ieri, venerdì 21 giugno, per la quarta edizione del “Sogno di mezza estate” organizzato dal Centro per le Famiglie con l’Associazione Le Valigie.

Numerose le attività che hanno animato il pomeriggio ai Giardini del Sole, l’area verde della Farnesiana, dove le famiglie hanno potuto trascorrere la giornata all’insegna della condivisione e della partecipazione, tematiche che accompagnano la terza annualità del progetto “Follow Us, la strada verso la cittadinanza attiva” del Centro delle Famiglie di Piacenza.

Le attività

I più giovani, assieme alle loro famiglie e stringendo nuove amicizie, hanno potuto cimentarsi con giochi di legno, strategie all’interno di una scacchiera gigante, praticando dello yoga, attraverso danze e attività ispirate alla musica, ma anche angoli di laboratorio per la creazione di braccialetti con perline, piccoli ciondoli di argilla e materiali naturali.

C’è stata occasione anche per uno scambio di libri per bambini, finalizzato ad alimentare un circolo virtuoso di scambio e riutilizzo.

Al calare della sera, come conclusione, è stata allestita una lunga tavola sotto il pergolato di glicine dove ciascuna famiglia ha consumato la propria cena tra chiacchiere e nuove conoscenze, prima della narrazione animata di Pappa e Pero che accompagnerà alla buona notte.