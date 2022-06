Sogno di mezza estate: laboratori, circo, teatro e pic-nic per bambini e famiglie

“Sogno di mezza estate… aspettando la notte magica di San Giovanni”, l’evento rivolto a bambini e alle loro famiglie organizzato dall’associazione “Le Valigie” in collaborazione con Talita di Tadam circo, Nelo di Capoeira Senzala Piacenza e Gualtiero di La_Boh. L’iniziativa si terrà venerdì 24 giugno ai giardini del Sole presso il centro per le Famiglie, Galleria del Sole – Centro civico Farnesiana.

Dalle 18.00 è prevista l’accoglienza delle famiglie e la suddivisione in gruppi che ruoteranno sulle postazioni di laboratorio, che svariano da quello di falegnameria, al laboratorio circo, passando per il curioso laboratorio Capoeira. Alle 21.00 cena tutti insieme in modalità pic-nic. La serata si concluderà con il racconto della buonanotte a cura di Pappa e Pero.

Gli organizzatori tengono a precisare che l’evento è gratuito, ma a numero chiuso quindi è necessario iscriversi inviando una email entro mercoledì 22 giugno a [email protected] Per la partecipazione all’evento sono richiesti un telo per sedersi, cibo e bevande per il picnic serale (ogni famiglia provvede per sé), e, se si desidera, uno o più libri in buone condizioni per lo scambio al banchetto dei libri. Per ogni informazione, fanno sapere le associazioni che hanno promosso l’iniziativa, è possibile contattare lo Sportello InformaFamiglie.