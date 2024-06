Coppa d’oro a Palazzo Gotico: in attesa del Tour premiati i miti del ciclismo italiano

La storia del ciclismo italiano è riunita a Palazzo Gotico in occasione della sedicesima edizione del premio Coppa d’oro organizzato dal Consorzio di tutela salumi dop piacentini.

L’evento è stato anticipato di diversi mesi per omaggiare il Tour de France che per la prima volta nella sua ultracentenaria storia partirà dall’Italia il 29 giugno. Il primo luglio è in programma la terza tappa Piacenza-Torino. La città si sta preparando a un evento storico che rappresenta una vetrina unica per la promozione del nostro territorio e i suoi prodotti tipici. Piacenza è l’unica provincia europea ad avere tre dop.

l’evento a palazzo gotico

Autografi e foto di rito per i grandi campioni presenti nel salone di Palazzo Gotico.

Tra gli ospiti anche Ernesto Colnago, il più noto costruttore di biciclette. I più grandi ciclisti hanno corso con le sue biciclette e oggi anche Tadej Pogacar. “Pogacar scriverà la storia”, ha dichiarato Colnago.

Tra i presenti anche Gianni Bugno che del Tour ha vinto diverse tappe. “Il Tour è l’università del ciclismo”, ha specificato.

Simone Fornasari ha portato i saluti dell’amministrazione cittadina, Monica Patelli quelli dell’amministrazione provinciale. Il prefetto Paolo Ponta ha ricordato le sue origini di Novi Ligure città di Girardegno e residenza di Fausto Coppi. “Per me essere qui è come vivere un sogno. Questo evento dovrà essere volano per un turismo di qualità”.

Filippo Cella vicepresidente della Camera di Commercio dell’Emilia: “il Tour è un evento unico per la promozione del territorio”.