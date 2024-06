Tour de France a Piacenza: un’area dedicata alle persone con disabilità motoria

Per garantire la massima accessibilità alla tappa piacentina del Tour de France, è stata

prevista un’area dedicata alle persone con disabilità motoria all’interno del “Villaggio

del Tour” che sarà allestito nel parcheggio di viale Malta.

Come richiedere l’autorizzazione

Per accedere a questa zona riservata nelle adiacenze del palco, le persone interessate

devono inviare la propria richiesta a [email protected] entro e

non oltre venerdì 28 giugno, potendo indicare anche il nominativo di un

accompagnatore.

Il Comune di Piacenza si riserva di effettuare le verifiche necessarie per inserire i

nominativi nell’elenco delle persone autorizzate all’ingresso nell’area dedicata. Per

informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica

indicato o ai seguenti numeri: 0523-492021 e 392-2602994.

Nella sola giornata di lunedì 1 luglio, dalle 7.30 alle 14, sarà possibile contattare anche lo 0523-492896.