Cattedrale di Piacenza, pulizia speciale dei pluviali per eliminare infiltrazioni

Per eliminare alcune infiltrazioni interne alla Cattedrale, provocate dal guano dei piccioni, è stato recentemente realizzato uno speciale intervento di pulizia dei pluviali con i fondi delle categorie economiche piacentine che, da due anni, fanno parte all’associazione Amici dell’opera parrocchiale della cattedrale “Domus Justinae” e contribuiscono, con il loro sostegno economico, alla manutenzione ordinaria del Duomo.

Giovanni Struzzola, presidente dell’associazione Amici dell’opera parrocchiale della cattedrale, ha riferito che “a seguito di infiltrazioni all’interno della Cattedrale, lato cortile della Curia, l’architetto Ferrari ha contattato l’Impresa Palpi per eliminare queste infiltrazioni dovute al muschio e terra che avevano ostruito il canale ed i pluviali ed una mancanza di sfogo delle acque piovane dal canale ai pluviali. L’intervento è stato eseguito con successo grazie al contributo delle categorie economiche piacentine che hanno aderito all’associazione e sostengono ogni anno, con la loro quota associativa, i progetti per la manutenzione del Duomo”.

Gli interventi per il Duomo continueranno nei prossimi mesi. Struzzola riferisce che si è deciso di iniziare con i tetti. Ogni anno sarà realizzato un lavoro su una parte del Duomo. È stata incaricata l’Impresa Palpi di formulare un preventivo per le opere da realizzare presso la Cattedrale a stralci, anno per anno, partendo dalla manutenzione delle coperture mediante la sostituzione dei coppi danneggiati, sistemazione e siliconatura lattoneria ed opere accessorie. Per i lavori del Duomo sono importanti i rapporti con le associazioni di categoria e gli imprenditori che stanno contribuendo.

ASSOCIAZION Amici dell’Opera Parrocchiale della Cattedrale “Domus Justinae”

“La quota associativa delle associazioni di categoria sottoscrittrici l’adesione all’associazione “Amici dell’Opera Parrocchiale della Cattedrale “Domus Justinae”, – afferma Struzzola – è un apporto economico importante per una programmazione della manutenzione annuale della Cattedrale. E’ una bella collaborazione, prosegue con regolarità con le Associazioni di categoria.”

Sono in cantiere anche lavori di sistemazione del sagrato del Duomo. Sono in attesa di iniziare, in quanto si sta individuando la colorazione più idonea della malta da utilizzare. C’è già l’autorizzazione della Sovraintendenza all’intervento. Per il rifacimento delle stuccature della gradinata i lavori sono già autorizzati e si può partire.

Nei mesi scorsi la facciata della Cattedrale ha presentato dei cedimenti nella pietra arenaria che hanno determinato il transennamento della porta laterale angolo che porta ai Chiostrini. Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi, sta seguendo l’evoluzione della situazione e quale strada sia possibile percorrere per ottenere un aiuto economico necessario per il consolidamento della pietra arenaria della facciata.

L’architetto Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi, ha illustrato al cda dell’Opera della cattedrale la situazione della facciata del Duomo sostenendo che “bisogna prevedere un intervento complessivo. Per l’intera facciata sono necessari 400 mila euro. Con il primo stralcio verrà fatta la verifica sui blocchi staccati e sull’intera facciata. Nel 2024 in programmazione il 50% dell’intervento. Si spera che il Ministero dia un contributo. Il resto toccherà all’Opera della Cattedrale”.

Il presidente Giovanni Struzzola ha annunciato che l’Opera della Cattedrale contribuirà per la facciata del Duomo con un contributo di 100 mila euro.