Il pane e le spighe: i temi del “Viaggio d’Arte” nella Cattedrale di Piacenza

Sabato 23 marzo alle 20.45, a Kronos – Museo della Cattedrale, nell’ambito della rassegna Primavera ad Arte, torna “Un’opera al mese”: l’iniziativa finalizzata alla promozione dei linguaggi artistici e manifestazioni di approfondimento sul tema del contemporaneo.

Di che cosa si tratta – Una visita guidata tematica per scoprire la raffigurazione del frumento e del pane nelle opere d’arte della Cattedrale di Piacenza, di “Kronos – Museo della Cattedrale” e della Collezione Mazzolini di Bobbio.

Tra i cibi fondamentali per l’uomo non può mancare un buon pezzo di pane, frutto del lavoro della terra e della conoscenza contadina, nonché immagine di Cristo nella iconografia cristiana. L’itinerario si proporrà allora di riscoprire il sapere agricolo che per secoli ha caratterizzato il nostro territorio, approfondendone il punto di vista simbolico, grazie alla lettura dell’opera in arrivo questo mese dalla collezione Mazzolini di Bobbio: “Spighe” di Elio Mariani. I partecipanti alla visita avranno l’opportunità di ammirarla in anteprima.