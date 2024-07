Le emozioni del Tour in diretta su Telelibertà, De Zan: “Bravissima Piacenza”

L’emozione del Tour de France a Piacenza è stata raccontata in diretta da Telelibertà.

Dall’arrivo dei primi tifosi fino all’uscita dal territorio piacentino, le telecamere della nostra emittente hanno immortalato le testimonianze di chi ha assistito a una giornata che resterà nella storia della città e della provincia.

Tutto lo staff della nostra tv e del quotidiano è stato impegnato per trasmettere lo storico evento. Nella diretta condotta in studio da Nicoletta Marenghi si sono alternati diversi ospiti, tra loro anche il giornalista Davide De Zan, tra i massimi esperti di ciclismo in Italia che ha raccontato aneddoti personali e pagine storiche di questo sport. L’esperto ha fatto i complimenti alla città per l’organizzazione e l’accoglienza riservata al Tour.

Gli inviati Thomas Trenchi, Marco Vincenti, Marcello Tassi, Alice Morelli, Cristian Brusamonti, Mariangela Milani e Filippo Lezoli hanno fatto vivere ai telespettatori l’attesa, il passaggio degli atleti con tifosi e appassionati e autorità. Claudio Barbieri, consulente di Editoriale Libertà per il Tour de France, ha illustrato le maglie del Tour nel villaggio allestito in viale Malta.

In studio si sono alternati il vicedirettore di Telelibertà Michele Rancati, il direttore del Laboratorio Economia locale dell’università Cattolica Paolo Rizzi che ha parlato dell’indotto economico delle tappe del Tour de France, il vicepresidente di Federciclismo Piacenza Gianluca Andrina ha fatto il punto della situazione sullo stato di salute del ciclismo, l’ex campione di triathlon Stefano Biazzi ha parlato della preparazione atletica.

In regia Filippo Adolfini e Matteo Capra, i cameraman insieme agli inviati erano Davide Scaravaggi, Davide Franchini, Gianfranco Di Silvestro, Antonio Chirivì, Massimo Bersani. Impegnati per la diretta anche Massimo Corti, Leonardo Chiavarini e Valerio Velotto, in emissione Massimo Ceresa, al montaggio Sara Groppi e Morgan Soares.

Telelibertà non ha potuto mostrare le immagini del Tour per ragioni di diritti, ma la voce dei cittadini ha restituito ai telespettatori la festa che Piacenza ha vissuto questa mattina e che verrà consegnata alla storia della città.