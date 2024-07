Fiorenzuola, “no” ai camion sul ponte: in arrivo sistema di controllo elettronico

Il divieto per i camion di passare sul ponte dell’Arda e usare la tangenziale vige dal 2009 (da quando aprì la variante alla Statale 9 via Emilia), ma purtroppo molti mezzi pesanti continuano ad attraversare il centro abitato, specie in orario notturno o di prima mattina.

Il Comune di Fiorenzuola ha così deciso di investire 42 mila euro nell’acquisto di attrezzature per la Polizia locale e la parte del leone di questa spesa andrà per una tecnologia di controllo elettronico che permetterà di sanzionare il transito dei camion.

Il varco sarò posizionato prima del ponte stradale sull’Arda per i mezzi provenienti da Piacenza. “Il piano comunale – chiarisce l’assessore Marcello Minari – prevede alla fine 4 varchi, uno prima del ponte, uno in viale Illica all’altezza di via Casella, uno davanti ai vigili del fuoco tra le due rotonde e uno in via Scapuzzi all’altezza del Verani”.

Il primo ad essere installato sarà quello appunto del ponte.

L’articolo di Donata Meneghelli su Libertà