Grave incidente in A1 all’altezza di Fidenza, lunghe code anche a Fiorenzuola

Sta causando pesanti disagi alla circolazione anche in provincia di Piacenza l’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 10 luglio lungo l’autostrada A1, all’altezza di Fidenza.

Ad essere coinvolto un mezzo pesante, finito oltre il guardrail dopo aver perso il controllo. Ferito gravemente l’autista. L’incidente, avvenuto al chilometro 88 in direzione sud, sta causando lunghe code tra Fiorenzuola e Fidenza.

Il sito di Autostrade per l’Italia, per chi è diretto verso Bologna, consiglia l’entrata a Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Milano: Fiorenzuola.

Sul posto, oltre ai colleghi di Fidenza, anche i vigili del fuoco di Fiorenzuola con il supporto dell’autogrù proveniente dal comando di Piacenza.