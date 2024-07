Violenza sessuale, nuove accuse al proctologo: in aula le vittime del primo processo

Hanno fatto ritorno in tribunale per confermare gli abusi subiti le due donne vittime di sgradite attenzioni da parte del proctologo condannato in primo grado per violenza sessuale a un anno e otto mesi.

Ieri, martedì 9 luglio, è proseguito il processo bis nei confronti dell’uomo accusato di nuove violenze sessuali ai danni di altre pazienti.

L’uomo era stato processato la prima volta per alcuni episodi avvenuti nel 2012, prima di ricevere nuove denunce per altri abusi che gli sono costate questo secondo processo.

Ieri ha testimoniato il consulente di parte che ha spiegato in aula come le manovre del suo assistito fossero “essenziali e corrette”: di diverso avviso due testimoni della parte civile (due donne che erano state vittime all’epoca del primo processo), le quali hanno ribadito le gravissime accuse.

Il processo è stato quindi rinviato al prossimo ottobre per consentire l’ascolto di altri testimoni.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANO SU LIBERTÀ