Solci eletto direttore del Nicolini, ha insegnato pianoforte a Chalamet

Roberto Solci è il nuovo direttore del Conservatorio Nicolini. Il docente di teoria dell’armonia e analisi dell’università musicale piacentina è stato eletto con 42 voti mentre l’altra candidata, la direttrice, ora uscente, Maria Grazia Petrali, ne ha ottenuti 39.

SOLCI NEO DIRETTORE CONSERVATORIO NICOLINI DI PIACENZA

Solci, nato a Cremona 62 anni fa, ha un curriculum importante; basti ricordare che ha vinto diversi premi a concorsi nazionali ed internazionali di composizione. Musicista e studioso, spazia dalla musica antica a quella contemporanea; revisore e compositore, dal pianoforte alla direzione d’orchestra. Riconosciuto a livello internazionale come esperto della musica italiana del XVII secolo, in particolare del compositore Francesco Cavalli, il neo direttore del Nicolini ha composto inoltre Opere liriche, sinfonie e musiche per balletti. Ha registrato CD e dischi, con etichette anche internazionali, con la propria musica, di Vivaldi e di Francesco Cavalli ed è stato Classical music consultant, transcription and coach per la colonna sonora del film Call Me By Your Name di Luca Guadagnino. Per le riprese del film ha insegnato all’attore protagonista Timothée Chalamet ad eseguire al pianoforte interpretando “Elio” tutti i brani per pianoforte.