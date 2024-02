Conservatorio, applausi al concorso internazionale. Vince il fiorentino Pontoni

È il 35 enne compositore fiorentino Giovanni Pontoni il vincitore della prima edizione della Piacenza International Call for Score, il concorso indetto dal Conservatorio Nicolini teso a valorizzare la composizione musicale contemporanea. La sua partitura, “Per i corridoi di un conservatorio” per undici esecutori, ha stregato il pubblico del Salone del Conservatorio preferendola, dopo una votazione a fine concerto, a quelle degli altri quattro finalisti: il messicano Leonel Aldino, l’austriaco Leopold Brauneiss, l’inglese Alexander Papp e l’italiano Francesco Celeste.

“Ho scritto questo brano ripensando ai miei giorni da allievo di pianoforte e di composizione al Conservatorio Cherubini di Firenze – ha sottolineato Pontoni -. Fra le tante cose, mi sono tornate in mente le passeggiate lungo i corridoi dell’istituto, fitti di aule dalle quali provenivano echi di musiche differenti: melodie, suoni, e stili diversi si sovrapponevano, e tutto ciò per me è sempre stato stimolante e divertente da ascoltare – continua il vincitore -. Ho cercato di scrivere un brano che mi riportasse a quelle sensazioni, e che, possibilmente, divertisse sia l’ascoltatore, sia l’esecutore”.

Le cinque partiture sono state eseguite, durante il concerto di domenica, dall’Ensemble Contemporaneo del Nicolini diretto dal maestro Roberto Solci. La Piacenza International Call for Score è stata organizzata dai docenti del dipartimento di composizione e nuovi linguaggi Barbara Rettagliati, Riccardo Dapelo e Simone Corti.

“Grazie a questa Call il Conservatorio di Piacenza ha raggiunto tutto il mondo a dimostrazione dei livelli di eccellenza artistico-musicale della nostra scuola di alta formazione musicale- ha dichiarato la direttrice Maria Grazia Petrali -. Inoltre ha dato la possibilità agli studenti dell’ensemble contemporaneo di sperimentare nuovi linguaggi musicali”.