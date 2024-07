Rinnovo di bar e ristoranti: finanziati 33 progetti nel Piacentino per un milione

Riqualificazione e innovazione di bar, ristoranti, sale da ballo e negozi di vicinato. E’ l’obiettivo dei 33 progetti che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di finanziare nel Piacentino, per un valore totale di circa un milione di euro (972mila euro): si tratta, a livello locale, di dieci imprese nelle aree interne e montane, nove femminili e due giovanili.

In tutta l’Emilia-Romagna le risorse destinate a supportare le 326 proposte ammesse a contributo sono aumentate a 13,5 milioni di euro, generando un investimento complessivo di oltre 32,8 milioni di euro nei territori. L’assessore Corsini ha dichiarato: “Puntiamo su digitale e servizi per rilanciare l’economia urbana e aiutare le imprese ad affrontare la trasformazione dei mercati e le nuove tendenze dei consumatori”. Tra i progetti finanziati, il 23,3% è di imprese femminili, il 6,4% di imprese giovanili, e il 22,3% mira a migliorare l’accessibilità per le persone con disabilità. I contributi coprono dal 40 al 60% dei costi sostenuti. Gli interventi dovranno essere completati entro giugno 2025.

I progetti selezionati

In testa tra i progetti selezionati, quelli di bar e ristoranti (186), il 57% del totale, seguiti, con il 34,3%, dalle attività di commercio al dettaglio in sede fissa con caratteristiche di vicinato (112 progetti). E ancora, gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande artigianali (12 interventi); discoteche, sale da ballo, night club e simili (11), attività di commercio ambulante (4) e un esercizio commerciale polifunzionale.

Per quanto riguarda la tipologia: il 58% prevedono la riqualificazione degli ambienti e l’innovazione gestionale (191 progetti), il 24,5% interventi di sola innovazione gestionale e miglioramento dei sistemi di vendita e dei servizi offerti (80 progetti), mentre il 16,8% (55) la sola riqualificazione.