Aumentano ancora i minori stranieri soli: in sette mesi a Piacenza 129 nuovi arrivi

Il Comune di Piacenza, da gennaio a ieri, 31 luglio, ha contato 129 nuovi arrivi di minori stranieri non accompagnati. Anche di più dei 117 diretti a Piacenza da gennaio a luglio dello scorso anno, quando già sembrarono tanti. Le terre d’approdo hanno l’obbligo di accoglierli e assisterli fino alla maggiore età. Non tutte le regioni italiane sono terreno di radicamento del fenomeno, l’Emilia Romagna sì. E non tutte le città sono state mete quasi predestinate dove arrivare (o farli arrivare), Piacenza lo è, e da diversi anni.

La somma per gestirli è ingente, anche se non è possibile scorporarla dal totale destinato generalmente da palazzo Mercanti ai minori in stato di disagio (che ha un fabbisogno totale di circa 7 milioni di euro). Lo Stato fornisce un rimborso (100 euro

giornalieri) per ogni minore straniero inserito in comunità. Ma parlare di soldi non esaurisce di certo la complessità del fenomeno.

