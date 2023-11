Affidi familiari in aumento. “Accolti in 105, ma ora sfida con i minori stranieri”

Sono 105 i minori in affido familiare, cioè l’accoglienza temporanea in un’altra famiglia in seguito a situazioni di difficoltà sociale, emotiva o economica. Altri 20 accederanno presto a questo intervento di supporto. Ma le richieste aumentano e le case pronte ad aprire le porte non sono mai abbastanza. Lo ha rilevato Paola Poggi, responsabile del servizio nel Comune di Piacenza: “Il percorso dell’affido familiare è reso ancora più necessario dalla presenza in città e provincia di circa 120 minori stranieri non accompagnati, a carico dei nostri servizi sociali, che potrebbero essere ospitati anche dai nuclei del territorio”. È emerso durante un incontro sull’affido familiare promosso dall’associazione “Dalla parte dei bambini“ nell’auditorium Sant’Ilario, all’interno di un ciclo di appuntamenti organizzato per approfondire questa misura temporanea di sostegno ai minori. I dettagli nel servizio del Tgl.

