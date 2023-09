Insieme per imparare l’italiano: 60 bimbi stranieri ai corsi della scuola Alberoni

Chissà se bastano. Alla scuola Alberoni però assicurano di sì. Quindici giorni sono una fetta di tempo breve ma preziosa per imparare l’italiano, ma soprattutto per imparare a socializzare. Questo è infatti l’obiettivo dei laboratori gratuiti di italiano che dalla fine di agosto sono attivi all’Alberoni per i bambini e i ragazzi di origine straniera da poco arrivati a Piacenza: sono circa sessanta, hanno un’età compresa tra i 6 e i 14 anni e in queste settimane imparano i primi rudimenti di italiano, oltre a socializzare con persone esterne alla famiglia. Nella maggior parte dei casi si tratta dell’Egitto, ma non mancano bambini che arrivano dal Sudamerica o dall’Est Europa.

Il corso è finanziato dal Comune di Piacenza e realizzato dall’associazione Mondo Aperto, con il coinvolgimento di docenti e volontari: andrà avanti fino all’inizio della scuola che per alcuni sarà ancora la primaria Alberoni, ma per altri no. A visitare i ragazzi sono stati il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati: presenti insieme a loro anche la dirigente del secondo Circolo didattico Giovanna Solari che ha messo a disposizione gli spazi in cui si svolgono le lezioni di alfabetizzazione e la presidente di Mondo Aperto Rita Parenti.