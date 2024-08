Cattolica: 21 nuove borse di studio per gli iscritti a Scienze agrarie

Sono 21 le nuove borse di studio, rinnovabili per un anno accademico e di importo pari a 4mila euro ciascuna, dedicate agli studenti immatricolati al primo anno di uno dei corsi di laurea magistrale della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella Sede di Piacenza-Cremona. Le borse sono state istituite con il sostegno della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere trasmesse via mail all’indirizzo [email protected] entro e non oltre mercoledì 18 settembre 2024.

BORSE DI STUDIO CATTOLICA PIACENZA: LE DOMANDE

I candidati che intendono concorrere all’assegnazione di una borsa di studio dovranno presentare, oltre alla domanda di partecipazione, l’autocertificazione degli esami sostenuti nel corso di laurea triennale, con la specifica delle votazioni conseguite; l’autocertificazione del voto conseguito, per chi avesse già conseguito la laurea triennale; una copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza. Un’opportunità per chi si iscrive alle lauree magistrali della Facoltà di Scienze Agrarie.

A poterne beneficiare, dunque, sono gli studenti immatricolati al primo anno di uno dei corsi di laurea magistrale della Facoltà: Agricoltura sostenibile e di precisione e Scienze e tecnologie alimentari, attivati presso il campus di Piacenza; Agricultural and food economics, Consumer behaviour: psychology applied to food, health and environment e Food processing: innovation and tradition, attivati nel campus di Cremona.

Si tratta di un sostegno importante per proseguire gli studi e corroborare la crescita del futuro professionale degli studenti, e di una modalità per sostenere i giovani meritevoli. L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata in base all’elaborazione di una graduatoria che terrà conto della media ponderata negli esami di profitto e del certificato Isee del nucleo familiare. La domanda di partecipazione al bando si può compilare a questo link.