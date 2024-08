Abbandono di rifiuti in città, Zandonella: “Quante sanzioni eleva il Comune?”

Quanti controlli e sanzioni per abbandono di rifiuti sono stati fatti in un anno grazie alle telecamere mobili? Se lo chiede il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella che sul tema dell’abbandono dei rifiuti in diverse zone della città – segnalato da Libertà – ha presentato un’interrogazione alla sindaca Katia Tarasconi e alla giunta.

“Il presidente di Iren Samuele Raggi ha dichiarato che ‘ci sono zone dove gli abbandoni sono sistematici’ e il responsabile della raccolta rifiuti di Iren Domenico Mazzocchi invece che ‘Il servizio di recupero costa svariate centinaia di euro’ che ricadono sui cittadini – spiega Zandonella – è evidente come ci siano zone già note dove il problema dell’abbandono persiste da tempo, senza che interventi risolutivi siano stati messi in campo”.

Controlli e sanzioni

Da qui l’interrogazione: “Quanti controlli e sanzioni sono state effettuate da settembre 2023 con l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza mobile? – chiede il consigliere – è nelle intenzioni dell’amministrazione interfacciarsi con Iren per individuare le zone dove avvengono più frequentemente gli abbandoni e pubblicizzare i controlli effettuati e le sanzioni, eventualmente utilizzando le immagini delle telecamere mobili, come avviene in altri Comuni?”. Si attendono risposte.