Lui con la Sla, la moglie sulla sedia a rotelle: dopo 50 anni rinnovano la “promessa”

L’Amore, se è autentico, vince su tutto. Vince anche quando il destino ti ha schiaffato in mano, soltanto un anno fa, una diagnosi di Sla (sclerosi laterale amiotrofica), ma tu non ti arrendi neanche stavolta.

Mario Ore, ex operaio metalmeccanico di Pontenure, ieri 13 agosto, nella cappella della Casa San Giuseppe di via Morigi a Piacenza, dove viene assistito h24 da mesi, e sua moglie Giuseppina Striano, costretta su una sedia a rotelle per una diversa patologia, hanno rinnovato la loro promessa d’amore, festeggiando i 50 anni di matrimonio.

L’articolo di Simona Segalini su Libertà

FOTO DI MAURO DEL PAPA