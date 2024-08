Centora, nel campo arato spunta un ordigno della Seconda guerra mondiale

Dal campo appena arato spunta un proiettile d’artiglieria della Seconda Guerra Mondiale, a due passi dalla strada Provinciale. È successo questa mattina a Rottofreno, lungo la Sp48 tra Centora e Campremoldo Sotto. E subito l’area è stata circoscritta dai carabinieri di San Nicolò, con il luogotenente Antonio Chiarelli, in attesa dell’intervento degli artificieri per la rimozione in sicurezza.

Ad accorgersi dell’ordigno, dalla forma inconfondibile, è stato un ciclista di passaggio che ha lanciato l’allarme. Si tratterebbe di un proiettile inutilizzato, risalente all’ultimo conflitto bellico, quindi potenzialmente meno pericoloso rispetto ad un residuato inesploso. Sarà rimosso dai militari del Genio Pontieri e poi fatto brillare in un luogo sicuro e isolato, come concordato con la Prefettura di Piacenza.