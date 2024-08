Arda, la piena ha alzato l’alveo di un metro: lavori per metterlo in sicurezza

Il torrente Arda nel tratto che attraversa la città di Fiorenzuola è da qualche giorno oggetto di interventi per far fronte al rischio d’esondazione. Le ruspe sul letto del fiume stanno infatti lavorando per rimuovere la vegetazione accumulata in seguito alla piena che si è verificata nel mese di giugno e per ridisegnare il corso dell’acqua, correggendo argini e profondità dell’alveo.

Gli interventi sono inoltre mirati al ripristino delle piccole opere di difesa dalle alluvioni che sono state danneggiate durante gli ultimi episodi climatici.

Il sindaco Romeo Gandolfi: “L’alveo del fiume si è alzato quasi di un metro, abbiamo provveduto a segnalare la necessità di correggerlo all’Ente regionale incaricato alla sicurezza territoriale e protezione civile, che colgo l’occasione per ringraziare unitamente all’impresa esecutrice “Cogni” di Piacenza per il lavoro che sta svolgendo proprio in questi giorni”.

Tali lavori di manutenzione nel torrente Arda, fanno parte di un progetto per ridurre il rischio di esondazioni che coinvolge oltre a Fiorenzuola anche altri Comuni nella Valle, la Regione infatti interverrà sul torrente anche nel tratto di Cortemaggiore e Villanova.

Per concludere i lavori nei comuni sopracitati, l’ente ha stimato complessivamente quattro mesi di attività e l’importo a base d’appalto delle opere da realizzare è di 204.587 euro lordi.