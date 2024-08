Tragedia nel Veneziano: piacentino muore dopo un incidente in scooter

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Stra (Venezia), dove a perdere la vita è stato il piacentino 44enne Loris Conca. L’uomo era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale, per poi spirare dopo il trasferimento in ospedale.

Originario di Piacenza, Conca viaggiava in sella al suo scooter quando – per motivi ancora da chiarire – avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo di strada e sbattendo violentemente contro il guardrail ai margini della carreggiata. Conca avrebbe trascorso la serata con la sua fidanzata, una donna di Camponogara. Il dramma si è consumato dopo che i due si erano salutati.

La notizia è già arrivata a Piacenza con la Usd Borgonovese, squadra in cui ha militato Conca, che si dice sconvolta per la perdita di “Bobbio”, come era soprannominato il 40enne: “Fai buon viaggio”, scrive la società sportiva, “e continua da lassù a fare il tifo per noi”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANO SU LIBERTÀ