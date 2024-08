“Un’ora di sosta in via Venturini costa più di due euro se paghi via app”

Un’ora di sosta a più di due euro? Accade a Piacenza, nella centrale via Venturini che si affaccia non sul lago di Como o su un lungomare, ma permette di raggiungere in pochi passi il Dolmen sullo Stradone e corso Vittorio Emanuele. Vicina al centro certamente, ma per qualche piacentino non giustifica la tariffa oraria decisamente alta del parcheggio.

Andiamo con ordine: è venerdì 16 agosto e il signor Alex Brizzolesi va in centro per una commissione.

“Ho regolarmente attivato la sosta a pagamento con l’app EasyPark, la cui comodità è innegabile – spiega lui – e qui salta fuori la vera sorpresa: un’ora di sosta a Piacenza, pagata via app, costa la bellezza di 2,29 euro”.

Proprio così: basta fare un rapido conteggio per capire il motivo. “I 2,29 euro per un’ora di parcheggio a Piacenza derivano dalla tariffa di 1,80 euro di sosta a cui si aggiungono 49 centesimi di costi di servizio solo perché si usa l’app – spiega ancora il piacentino – mi chiedo però di quale servizio si parli.

Filippo Lodetti Alliata di Gps, gestore dei parcheggi, interpellato al proposito, fa sapere che “sul servizio EasyPark non incassiamo neanche un centesimo: il cittadino potrebbe pagare con le monete o la carta 1,80 euro. La maggiorazione è evidentemente prevista dal contratto previsto con chi scarica la app di EasyPark”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ