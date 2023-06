Guidava ubriaco: giovane denunciato dopo incidente in monopattino

Era ubriaco e con un tasso alcolemico quasi sette volte oltre il massimo consentito il giovane alla guida del monopattino che sabato scorso, nel tardo pomeriggio, ha provocato un incidente in via Venturini a Piacenza. Il ragazzo, intento a procedere a bordo del mezzo, si è schiantato contro un’auto in transito all’incrocio tra viale Malta e via Venturini. Per lui era subito scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Sul posto era intervenuta la polizia municipale. Il monopattino sul quale viaggiava è stato sequestrato.

