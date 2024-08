Sulla A14 l’uscita per Fiorenzuola: “Segnalato da mesi ma non cambia nulla”

Da Imola a Fiorenzuola attraverso il passo Scarperia. Non si tratta di un errore topografico, ma semplicemente di un refuso ortografico che anziché indicare Firenzuola, comune toscano tra Bologna e Firenze, con una “o” di troppo indica Fiorenzuola.

L’errore, come segnalato dal Resto del Carlino, è in bella mostra su un cartello autostradale della A14 in direzione sud che, oltre ad indicare l’uscita per Imola, riporta anche le località di interesse raggiungibili lasciando l’autostrada. Tra queste, appunto Fiorenzuola anziché Firenzuola.

“La segnalazione arriva dal lettore ed ex consigliere comunale Adriano Gini – riporta il quotidiano bolognese -, per il quale Firenzuola (quella senza la o) è una questione di cuore” in quanto suo luogo natale, al punto di aver fatto mesi fa una segnalazione alla direzione autostrade.

“Nulla è cambiato però dall’epoca della segnalazione, inviata per conoscenza anche al sindaco di Firenzuola” prosegue il Resto del Carlino, che conclude con un auspicio dell’ex consigliere comunale: “Dato che è già passato molto tempo con l’indicazione errata, sarei lieto che entro la fine dell’anno si provvedesse alla correzione”.

Rimane il dubbio se chi ha composto il cartello in quel momento pensasse alla piacentina Fiorenzuola d’Arda, agli anolini di solo formaggio e alla sua Zobia, o alla pesarese Fiorenzuola di Focara, piccolo borgo medievale a picco sul mare Adriatico.