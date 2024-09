Campagna amica, riapre il Mercato coperto a Piacenza: gli eventi di settembre

Il Mercato Coperto di via Farnesiana a Piacenza, promosso da Coldiretti, riapre i battenti dopo la pausa estiva e lo fa con una programmazione all’insegna di tante novità per un settembre che ha come protagonista il cibo genuino delle nostre terre.

GLI EVENTI DI SETTEMBRE

A partire dalle 18 di oggi e per tutti i martedì di settembre al Mercato Coperto di Campagna Amica debuttano gli “Aperitivi a bocconi”, con i prodotti tipici e locali piacentini.

Tra gli eventi già in calendario, sono da segnalare nell’ordine la festa a tema “Conserve e confetture” per tutta la giornata di questo sabato 7 settembre con showcooking a cura delle aziende agricole Gusto Puro e Mulino di Bisi. Venerdì 13 e sabato 14 l’area ristoro sarà all’insegna dei Batarò e la sera del 14, in concomitanza, ci sarà l’iniziativa “Anguriata e melone”-

Nel finesettimana del 20 e 21 settembre spazio a funghi e tartufi, ma anche – nella mattinata di sabato 21 dalle 10.30 – alla formazione con il corso di cucina incentrato sui tortelli piacentini con la coda tenuto da Caterina Petrosino e Francesca Vitelleschi. Le due docenti, la settimana successiva, sveleranno i segreti della preparazione della pizza in teglia, tema del corso previsto sabato 28 dalle 18.30.

Nell’ultimo week-end di settembre l’area ristoro abbraccerà anche i sapori del mare con un menù di pesce da gustare nelle serate del 27 e 28 con il pescato fresco della Cooperativa Mistral di Sestri Levante.

LA RACCOLTA FIRME

Al Mercato Coperto di Campagna Amica e in tutte le sedi di Coldiretti Piacenza sul territorio tutti possono aderire alla mobilitazione per la trasparenza a tavola. Coldiretti dice basta ai cibi importati e camuffati come italiani per difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue. L’obiettivo è una proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola.

I GIORNI DI APERTURA E GLI ORARI

In via Farnesiana,17 a Piacenza il Mercato Coperto osserva questi orari:

Martedì e venerdì 16-20 (area ristoro fino alle 22);

Sabato 9-14 e 16-20 (area ristoro 9-22)

Ampio parcheggio gratuito e riservato di fronte al Mercato Coperto.

Coldiretti ricorda che proseguono anche i mercati contadini nelle piazze di Piacenza e provincia.