Fine settimana con il Wine fest a Ziano, Malvasia protagonista

Questo fine settimana a Ziano scatta l’ora del Wine fest con protagonista il vino Malvasia, e non solo. Sia sabato che domenica in paese i volontari della Pro loco animeranno la 72° edizione della festa dell’Uva con stand gastronomici, cotechino point, musica, un carro allegorico a sfilare lungo le vie del paese e tanto altro.

il programma

Sabato sera il Wine fest, a cura di Sette Colli, apre invece i battenti in Enoteca con un’elegante cena di gala curata dalla chef Sara Belinzona e dal wine Francesco Saverio Russo. Domenica in paese saranno presenti una ventina di cantine per le degustazioni di vino insieme anche a produttori tipici. Non mancheranno animazioni, cibo di strada, mercatini, mostre, un carro allegorico. Alle 16,30 la Strada dei vini e dei sapori invita tutti ad una Masterclass con il blogger Russo e Stefano Pizzamiglio (Consorzio tutela vini doc) in tema Malvasia di candia aromatica verso la docg. Introduce Elisabetta Virtuani (Strada dei vini e dei sapori).

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’