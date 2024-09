Torna lo “Sbaracco” in centro storico a Piacenza: domenica lo svuota-tutto di 80 negozi

Torna lo “Sbaracco” in centro storico a Piacenza. L’iniziativa commerciale – con circa 80 negozi aderenti – è in programma questa domenica, 8 settembre: come da tradizione, le attività propongono uno svuota-tutto di fine estate, esponendo la merce anche in strada durante la giornata.

Lo “Sbaracco”, presentato stamattina a Palazzo Mercanti, è promosso in collaborazione tra i soggetti che compongono la Cabina di regia del Comune di Piacenza: l’assessorato al Commercio, Unione commercianti, Confesercenti, Cna, Vita in centro e Iscom Group.

Non manca, però, una certa dose di preoccupazione tra alcuni commercianti per l’ipotesi di maltempo. “Lo spostamento della data non è possibile – hanno puntualizzato i promotori – anche perché gli esercenti potranno effettuare le promozioni anche all’interno delle attività”. E l’altro tema di confronto riguarda i posteggi, dato che il lato nord – porta di accesso del centro storico – ne è al momento fortemente carente in seguito al doppio cantiere di piazza Cittadella e via Maculani: “Non escludo che ci saranno aree di sosta alternative già in questo fine settimana” ha commentato l’assessore Simone Fornasari.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Per consentire lo svolgimento, in sicurezza, dello “Sbaracco” estivo, domenica 8 settembre, dalle 6.30 alle 20.30, sarà vietata la circolazione – con la sola eccezione di residenti, dimoranti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso – in via Cavour (consentendo l’attraversamento da via Roma verso via Borghetto), via Daveri, via Legnano, nel tratto di via Romagnosi tra via San Giuliano e via Daveri, via XX Settembre, via Pace, via Chiapponi, via Calzolai (da via Mentana a via Illica e da vicolo Manzini a vicolo Sant’Ulderico), in via Sopramuro, via San Donnino, via Sant’Antonino, nel tratto di corso Garibaldi tra via Illica e largo Battisti, in via Illica, via San Giovanni (da Corso Vittorio Emanuele al civico 3), corso Vittorio Emanuele (consentendo l’attraversamento da Stradone Farnese verso via Venturini), via San Siro nel tratto tra corso Vittorio Emanuele e l’accesso al parcheggio del Politeama, via Felice Frasi, via Medoro Savini, piazza Duomo; via Carducci (tratto via XX Settembre – via Romagnosi), piazza Cavalli e piazzetta Grida.

Dalle ore 6 alle 24 di domenica 8, inoltre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in Corso Vittorio Emanuele, piazzetta Grida, piazza Duomo, via Cavour, via Chiapponi, via Felice Frasi, via Legnano, di fronte al civico 6 di via Pace, in via San Donnino e via Medoro Savini.

Ai mezzi del trasporto pubblico locale sarà consentita la circolazione lungo le direttrici Stradone Farnese – via Venturini e in piazza Borgo, da via Taverna verso via Castello.