Musica e solidarietà: a Cortemaggiore torna la “Notte per gli angeli”

I palloncini bianchi sono pronti a volare in cielo per ricordare chi troppo presto se ne è andato come Nicola Zaffignani e tutte le giovani vittime della strada.

La madre Giorgia Compiani dal 2013 aveva organizzato “La notte per gli angeli” e da quando ha raggiunto Nicola lo scorso anno, è il papà Mario Zaffignani a portare avanti l’appuntamento diventato ormai tradizionale per Cortemaggiore.

L’evento è in programma domenica 15 settembre dalle 20.00 in piazza Patrioti. Una serata di musica con 14 tra band e solisti pronti ad alternarsi sul palco. A condurre la maratona musicale, come sempre è la giornalista Alessandra Lucchini.

Nobile lo scopo benefico che ogni anno organizzatori e volontari scelgono in base alle necessità segnalate. Dalle 19 30 è prevista l’apertura degli stand gastronomici. Prima della serata, alle 18.30, sarà don Giancarlo Plessi a celebrare la messa nella basilica di Santa Maria delle Grazie.