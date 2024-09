Nel 2024 in città incidenti con 142 bici e 21 monopattini, campagna della polizia locale

Educazione stradale e alla legalità, mobilità sicura, conoscenza del territorio.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico il Corpo di Polizia Locale di Piacenza ha sviluppato la nuova proposta formativa, indirizzata alle scuole di ogni ordine e grado.

campagna per l’educazione stradale

“L’educazione stradale è certamente uno dei temi di maggior attualità nel nostro tempo: condividere uno spazio pubblico qual è la strada comporta essere coscienti dei pericoli e la necessità di proteggersi”, rende noto il Comando illustrando le finalità del progetto denominato “Sulla Buona Strada”, che tiene conto delle diverse fasce d’età, per facilitare l’assunzione di comportamenti consapevoli da parte degli alunni di ogni ordine e grado scolastico.

Il progetto propone un percorso educativo che insegni agli alunni a vivere la strada in modo sicuro e responsabile da protagonisti, per circolare nel traffico come pedoni, come ciclisti, ma anche futuri motociclisti ed automobilisti. “Le statistiche relative all’incidentalità stradale – si sottolinea dal Comando – rilevano infatti che le cause principali degli incidenti stradali sono imputabili all’inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada. Pertanto si ritiene opportuno attivare, fin dall’infanzia una conoscenza delle regole di base che salvaguardino la sicurezza stradale, congiunta al valore che assume sempre di più, nel contesto educativo, la tematica del rispetto degli altri”.

Da inizio anno gli agenti del Comando di via Rogerio hanno rilevato sinistri che, in totale, hanno visto coinvolti 135 velocipedi, 21 monopattini elettrici e 7 biciclette elettriche.