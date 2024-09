Tar conferma il no ai market in corso Europa-via Einaudi: respinti i ricorsi dei titolari

No del Tar di Parma ai supermercati proposti in corso Europa e in via Einaudi, a Piacenza, dai proprietari delle due aree. Il Tribunale ha confermato la decisione delle amministrazioni pubbliche riunite nel Cuav (Comitato urbanistico di area vasta) – Comune, Provincia e Regione – che un anno fa ha alzato disco rosso sui due progetti che in totale misurano 4.300 metri quadrati di superficie di vendita. Così distribuiti: 1.500 mq nel supermercato di generi alimentari previsto lungo corso Europa (all’angolo con via da Caverzago e via Madre Teresa di Calcutta) nell’area di 7.500 mq delle società Novella e Immobiliare Conciliazione che fanno capo all’imprenditore Gian Guido D’Agostini; i restanti 2.800 mq nel lotto di 12.700 mq in via Einaudi accanto alla caserma Lusignani di Sant’Antonio, dove la C& P sas dell’architetto Carlo Ponzini ha avanzato richiesta di realizzare una medio-grande struttura di vendita alimentare da 2.400 mq e un’altra struttura da 400 mq per attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il diniego ai progetti era stato motivato dal Cuav con la loro non ammissibilità alla luce dei paletti a nuove edificazioni in particolare di natura commerciale indicati negli indirizzi stabiliti dal Comune nel periodo di transizione tra vecchio (Psc) e nuovo (Pug) piano regolatore. Motivazione contestata dalle due proprietà che lo scorso gennaio hanno impugnato al Tar il provvedimento del Cuav.

Da tempo è compreso nella programmazione territoriale come comparto di trasformazione. Un terreno che gravita su un comparto di corso Europa, sul versante di via Conciliazione denominato Sift, che è stato completamente urbanizzato, dal momento che i lottizzanti vi hanno costruito strade, rotonde, fognature, e ceduto al Comune le aree verdi e i parcheggi, come previsto nella convenzione urbanistica, dando quindi seguito a insediamenti commerciali – il Penny Market, la Saponeria, L’isola dei Tesori – mentre è rimasto un lotto da edificare, per l’appunto i 7.500 mq su via da Caverzago.

Il Tar, come già il Cuav, ha contestato, da un lato, che la suddetta convenzione urbanistica è scaduta e, dall’altro, che per quell’area era ammessa edilizia residenziale-direzionale.

