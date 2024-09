Cittadinanza, sono 802 i nuovi piacentini. “Un sogno che batte nel cuore”

“E’ un sogno che batte nel cuore e scorre nelle vene di questa terra che ora posso chiamare mia”. L’ha scritto su Facebook, dopo che, l’11 settembre scorso, in Comune, ha pronunciato le parole del giuramento alla Costituzione, in occasione della consegna della cittadinanza italiana. E’ una degli 802 “stranieri” che a Piacenza hanno acquistato la cittadinanza italiana dal primo gennaio 2024. Per lei hanno contato gli anni di residenza ininterrotta, ed è diventata italiana per naturalizzazione.

Hasnaa Bouyij, 25 anni, in Italia dall’età di 9 anni, è un fiore d’acciaio. Per diventare italiana ci ha messo forza, grinta, caparbio impegno. Ha imparato l’italiano qui, quando arrivò da bambina, grazie all’aiuto dei compagni. Qui, nella città seconda in Italia per presenza di alunni con background migratorio, dove l’integrazione sui banchi è progetto costante, quotidiano, spesso vincente. E’ la prima della sua famiglia a ricevere la cittadinanza.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’