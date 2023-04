Castello, 200 cittadinanze all’anno a stranieri. “La nostra vita è qui”

Ilham Khouya è nata nel 1990 a Béni Mellal, in Marocco e vive a Castel San Giovanni dal 2008. Irena Kurti arriva da Gjocaj Peqin, in Albania. È in Italia dal 2008 e dal 2016 vive a Castel San Giovanni. Entrambe lavorano e tutte e due hanno conosciuto i loro mariti nella città che le ha adottate, la città dove sono diventate mamme e che ora ha concesso loro la cittadinanza. Le loro storie rappresentano soltanto due delle circa 200 cittadinanze che il Comune di Castel San Giovanni ogni anno rilascia. A consegnarla il sindaco, Lucia Fontana. Nella pergamena c’è anche un stralcio della Costituzione.

“Ho voluto espressamente che venisse inserita – spiega – perché rappresenta l’essenza del nostro Paese che è basato su democrazia e libertà”. Sia per Ilham che per Irena di tornare nei Paesi natii non se ne parla. “La nostra vita è qui – dicono – questo è il Paese che amiamo”.