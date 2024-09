Festival Pensare: Cristoforetti in piazza Cavalli. Come accedere agli incontri

Quattro incontri del Festival del Pensare Contemporaneo si sposteranno dal salone monumentale di Palazzo Gotico a piazza Cavalli, raddoppiando la platea per rispondere alla grande richiesta del pubblico.

Si tratta degli appuntamenti per i quali più velocemente sono andate esaurite le disponibilità di posti: due in calendario nella serata di venerdì 20 settembre, protagoniste l’astronauta Samantha Cristoforetti alle 19 e la scrittrice Donatella Di Pietrantonio alle 21.30, cui seguiranno, sabato 21, il dialogo tra Lella Costa e Maura Gancitano in programma alle 10.30 e la lectio del professor Stefano Mancuso, “La città vivente”, alle 19.

Resta valida, in caso di maltempo, la prenotazione già effettuata per Palazzo Gotico: si invitano pertanto le persone interessate a mantenere la mail di conferma ricevuta nei giorni scorsi. Il QR code sarà infatti necessario anche per accedere, in piazza Cavalli, al settore di platea riservato a chi era in possesso della prenotazione, mentre le altre file di sedie saranno di libera fruizione per tutti: l’impegno dell’organizzazione sarà massimo per garantire il rispetto dei diversi settori anche in uno spazio ampio come la piazza, confidando nella collaborazione degli spettatori.

Si ricorda che nei 15 minuti antecedenti l’inizio dell’incontro, tutti i posti rimasti liberi (anche nel settore dedicato ai prenotati) potranno essere occupati dai presenti.

IL FESTIVAL DEL PENSARE

La città si prepara quindi a ospitare gli eventi del Festival del Pensare Contemporaneo con un’accoglienza da grandi occasioni, superiore persino alle aspettative degli organizzatori, tanto che gli eventi più attesi sono andati sold out nelle primissime ore dopo l’apertura: già alle 17.42 di giovedì 13 settembre non c’erano più posti per “Spazio agli europei” con Samantha Cristoforetti, alle 17.57 esaurite le disponibilità per Stefano Mancuso, alle 18.23 per Lella Costa e alle 19.42 per Donatella Di Pietrantonio. Un entusiasmo che è fonte di grande soddisfazione e ha portato il Comitato del Festival a trovare un modo per rispondere alle aspettative di quante più persone possibili, ampliando al massimo consentito la capienza di tutte le sale e optando per lo spostamento in piazza Cavalli laddove le condizioni tecniche e l’assenza di concomitanze lo consente.

Si ricorda che anche per gli altri eventi su prenotazione che mantengono la propria collocazione originaria, e risultano fully booked sul sito, rimane la possibilità di partecipare: per ogni sala, infatti, una quota del 25% dei posti – a cui vanno sommati gli eventuali forfait dell’ultimo minuto da parte degli utenti registrati – è, nello spirito di un Festival cittadino, ad accesso libero, in ordine di arrivo degli spettatori.

Come funzionerà l’accesso agli eventi?

All’ingresso degli eventi a prenotazione saranno organizzate due file: una per chi ha prenotato il biglietto, che potrà accedere alle sale presentando il QRcode a partire da 45 e fino e non oltre 15 minuti prima dell’inizio (dopodiché perderà il diritto di prelazione); una seconda fila sarà dedicata a chi non ha prenotato il biglietto. Una volta garantito l’accesso a coloro che hanno riservato il posto in anticipo, sarà consentita l’entrata delle persone senza prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima.

Per gli oltre 60 eventi che invece non richiedevano la prenotazione, l’accesso è totalmente libero e la disponibilità di posti sarà garantita per tutti, sino al raggiungimento della capienza massima delle sale, in base all’ordine di arrivo e alla disposizione delle eventuali code all’ingresso.

Per tutti, il Festival in streaming

Per gli eventi più attesi sarà anche presente un maxischermo in piazza Cavalli che consentirà una fruizione dell’evento da remoto, ma vissuta in diretta e collettivamente.

Inoltre, rispetto alla prima edizione è stato aumentato considerevolmente il numero di incontri che sarà possibile seguire live sui canali social (YouTube e FB) del festival, per un totale di 29 appuntamenti che potranno essere rivisti anche successivamente sul sito www.pensarecontemporaneo.it e sul canale YouTube della manifestazione.

L’elenco completo sarà disponibile, giorno per giorno, sul sito pensarecontemporaneo.it e presso l’Infopoint del Festival in piazza Cavalli.