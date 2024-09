Trasporti pubblici, domani sciopero nazionale: gli orari a Piacenza

Domani, venerdì 20 settembre, giornata di sciopero nazionale nei trasporti indetta dai sindacati di base Cobas, Adl, Sgb, Cub e Usb.

La mobilitazione avrà orari diversi da provincia a provincia: a Piacenza lo sciopero nel servizio urbano andrà dalle 24 alle 7; dalle 10 alle 12 e dalle 15 a fine servizio. Invece per quanto riguarda il servizio extraurbano lo sciopero andrà dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 a fine servizio.

Come spiega in una nota Usb, i sindacato “continuano a denunciare le pesanti condizioni di lavoro a cui sono sottoposti e la continua aggressione ai diritti più elementari, Governo, associazioni datoriali di categoria e aziende proseguono nella loro scellerata politica di smantellamento della categoria trasformandola in un mestiere dal quale tutti fuggono; salari di ingresso al di sotto delle 7 euro l’ora, carichi di lavoro in barba ad ogni normativa sulla sicurezza sul lavoro e del servizio pubblico reso, la gravosa responsabilità civile e penale della mansione e le crescenti penalizzazioni economiche ulteriormente inasprite dall’attuale crisi economica sono la perfetta micidiale miscela con la quale si continua ad aggredire i lavoratori autoferrotranvieri”.

“Alle rivendicazioni della categoria – continua la nota Usb – il Governo continua a rispondere con inaccettabili provocazioni; minaccia la demolizione delle poche tutele rimaste in materia di lavoro usurante rilanciando un ulteriore aumento dell’età per accedere alla pensione tappandosi orecchie ed occhi a fronte della tangibile necessità di rimettere in discussione la forma attuale di finanziamento di un settore strategico che muove l’intera nazione”.