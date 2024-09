Temporali, frane e piene dei torrenti: 24 ore di allerta gialla nel Piacentino

Scatterà a mezzanotte di lunedì 23 settembre e proseguirà 24 ore l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile. Il maltempo interesserà tutta la regione Emilia Romagna con allerta gialla in tutte le province per temporali e in gran parte del territorio per frane e piene dei corsi minori. Allerta arancione nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna per le piene dei fiumi.

L’ALLERTA METEO

Per la giornata di lunedì 23 settembre è previsto il transito di una perturbazione da ovest verso est che porterà condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, più probabili e persistenti lungo il crinale appenninico centro-occidentale, con possibili effetti e danni associati.

Nelle aree che saranno interessate dalle precipitazioni potranno verificarsi fenomeni di ruscellamento sui versanti, localizzati fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. Nel settore collinare e montano centro-orientale, saranno ancora possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito dalle elevate precipitazioni dei giorni precedenti. Le piogge previste potrebbero inoltre produrre localizzati innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua su cui insistono criticità e fragilità arginali. La criticità idraulica di codice colore arancione relativa alla zona D1 è dovuta anche al permanere di difficoltà nello smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua che gravano sulle zone di pianura e sul reticolo secondario di bonifica.

Valida dalle 00:00 del 23 settembre 2024 fino alle 00:00 del 24 settembre 2024

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di BO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.