A Palazzo Gotico 450 studenti in attesa del presidente Mattarella

Sale l’attesa per l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Piacenza. A Palazzo Gotico 450 studenti sono in trepidazione per l’incontro con il Capo dello Stato previsto alle 17.45. Il maltempo ha condizionato l’attesa, un violento temporale si è abbattuto sulla città nel pomeriggio.

Gli studenti da tutta Italia hanno partecipato ai laboratori del Festival del Pensare Contemporaneo intitolato “A scuola per vivere la meraviglia”.

Dopo l’incontro con gli studenti, il presidente raggiungerà il Municipale per assistere al concerto dedicato ai 220 anni dall’inaugurazione del teatro.