A Piacenza da tutto il mondo con Round Table: “Evento aggiudicato per il 2026”

“Oltre 1.500 giovani professionisti da tutto il mondo arriveranno a Piacenza per il World Meeting di Round Table International“. Così Leonardo Garilli, presidente nazionale di Round Table Italia, annuncia l’importante appuntamento che si terrà a settembre 2026. L’evento vedrà la partecipazione di delegazioni da ogni angolo del pianeta e sarà un’occasione unica per la città. La candidatura di Piacenza è stata presentata e ufficializzata a Maastricht, con la nostra città che è riuscita ad aggiudicarsi l’evento, per la prima volta in concomitanza con l’Annual General Meeting (Agm) di Ladies Circle International, il ramo femminile dell’associazione. “Ospitare entrambe le manifestazioni nello stesso luogo è un evento senza precedenti e conferma il prestigio di Round Table Italia a livello mondiale” afferma Garilli.

Round Table è un’organizzazione filantropica internazionale rivolta a giovani professionisti sotto i 40 anni con l’obiettivo di promuovere l’amicizia, il networking e lo sviluppo di progetti di beneficenza. “Piacenza diventerà la capitale mondiale della nostra associazione per cinque giorni” aggiunge Garilli, evidenziando come l’evento rappresenti un’opportunità per il territorio, animando la città con incontri e iniziative culturali. E già nel giugno del prossimo anno, intanto, Piacenza ospiterà l’Annual General Meeting di Round Table Italia.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: