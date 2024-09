Radici profonde e rami che tendono verso l’alto: 70 anni di Avis Piacenza

Radici profonde e rami che tendono verso l’alto: ecco l’Avis comunale di Piacenza che nel suo 70esimo di fondazione ha ben presente il suo desiderio e il suo obiettivo, quello di continuare a crescere per essere ogni giorno e ancora di più aiuto per chi ha bisogno. Lo evidenzia bene il logo di Avis che lo scorso anno è stato scelto tra quelli disegnati dagli studenti del liceo Cassinari. Domenica pomeriggio Avis comunale di Piacenza ha celebrato la giornata annuale del donatore e il suo 70esimo anniversario di fondazione nella verde cornice de La Volta del Vescovo, premiando ben 350 donatori benemeriti ed ulteriori 6 super donatori che hanno superato il ragguardevole traguardo delle 180 donazioni. Il grazie è arrivato anche dalla sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi. “Credo non ci sia nulla che abbia più valore di un volontario che aiuta gli altri in modo disinteressato per fare il bene della propria comunità”, ha detto. Con lei l’assessore Gianluca Ceccarelli, anch’egli tra i donatori premiati, che ha definito i volontari Avis come “protagonisti silenziosi”.

Avis Piacenza è composta da 2700 donatori attivi e nel 2023 ha contato 5mila donazioni tra sangue, plasma ed emocomponenti. Se la raccolta del sangue in Emilia Romagna ha raggiunto l’autosufficienza, così non è per la raccolta del plasma. Non sono mancati quindi gli inviti a continuare a donare – accanto al grande ringraziamento a chi costantemente lo fa -, ai nuovi donatori, ad impegnarsi anche come volontari nel direttivo di Avis il cui mandato terminerà nel 2025. Appelli lanciati dal presidente dell’Avis comunale di Piacenza, Giovanni Villa, dal presidente provinciale Gilberto Piroli e dal presidente regionale Maurizio Pirazzoli.

Il ricordo è poi andato a coloro che non ci sono più, ma che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’associazione Avis. La solidarietà avisina, che si concretizza ogni volta che un volontario dona una parte di sé che andrà ad aiutare un’altra persona, è stata dimostrata anche con la consegna di un contributo economico al Gruppo Up di Piacenza e Cremona, che si dedica a famiglie e persone con la sindrome di Down, con cui Avis collaborerà per l’evento “Din don down”, spettacolo teatrale con l’attore Paolo Ruffini e gli amici con sindrome Down, che si terrà al Politeama l’11 novembre. La giornata del donatore 2024 di Avis Piacenza è proseguita con buffet ed intrattenimento.