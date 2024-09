Avis di Piacenza domenica in festa per i suoi 70 anni: ecco i 350 donatori premiati

L’Avis comunale Piacenza supera il prestigioso traguardo dei 70 anni. Nel contesto delle celebrazioni per l’importante evento, vengono premiati ben 350 avisini tra cui 9 donatori che si sono distinti per aver superato le 120 donazioni, con un riconoscimento speciale per i 6 donatori che hanno superato il ragguardevole traguardo delle 180 donazioni.

L’appuntamento è fissato per domenica 29 settembre in occasione della Giornata del donatore 2024. Questo il programma della manifestazione che avrà luogo alLa Volta del Vescovo a Piacenza: ore 16 accoglienza, alle 16.30 interventi delle autorità e relazione del presidente, 17.30 premiazione dei donatori. Al termine della cerimonia, dalle 19, la serata sarà animata con aperitivi e musica, poi dalle 21 spazio al djset aperto a tutta la cittadinanza.

Cambia il format utilizzato per le consuete giornate del donatore, “l’idea è di improntare l’evento come una festa, organizzata per ringraziare i donatori” fa sapere il presidente Giovanni Villa, che auspica che “gli iscritti alla sezione cittadina partecipino numerosi”. Quella di domenica è una delle tante iniziative organizzate nel corso dell’anno dalla Comunale di Piacenza, “a favore della cittadinanza, dei donatori e non solo, con convegni, spettacoli ed eventi sportivi si sono avvicendati e continueranno sino al termine di questo 2024. Desideriamo ringraziare tutte le donatrici e i donatori della sezione Piacentina, che anche nei momenti difficili hanno sostenuto l’associazione con il loro gesto di generosità”, conclude Villa.

Quest’anno saranno premiati 350 donatori: 115 con il distintivo in rame (3 anni di iscrizione ad Avis e almeno 6 donazioni oppure 8 donazioni ); 89 con il distintivo in argento (5 anni di iscrizione ad Avis e almeno 12 donazioni oppure 16 donazioni); 73 con il distintivo in argento dorato (10 anni di iscrizione ad Avis e almeno 24 donazioni oppure 36 donazioni); 38 con il distintivo in oro (20 anni di iscrizione ad Avis e almeno 40 donazioni oppure 50 donazioni); 20 con il distintivo in oro con rubino (30 anni di iscrizione ad Avis e almeno 60 donazioni oppure 75 donazioni); 6 con il distintivo in oro con smeraldo (40 anni di iscrizione ad Avis ed almeno 80 donazioni oppure 100 donazioni); 9 con il distintivo in oro con diamante (per aver superato le 120 donazioni). Da segnalare anche 96 donatrici piacentine. Nel 2023, i 2.680 donatori iscritti alla sezione cittadina hanno effettuato 4826 donazioni tra sangue intero, plasma e piastrine, in linea con i dati rilevati nel corso dell’anno precedente; sono 324 i nuovi donatori.

