Anche a Piacenza prende il via il censimento della popolazione: le modalità

Prenderà il via anche a Piacenza, a partire dalla prossima settimana, il Censimento permanente della popolazione, condotto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) in collaborazione, a livello locale, con il Comune di Piacenza.

In particolare, da lunedì 7 ottobre le famiglie destinatarie della lettera informativa Istat contenente le credenziali di accesso al sistema di rilevazione Sgi potranno compilare via web il questionario predisposto. Per la redazione del questionario o per eventuali informazioni, i nuclei familiari selezionati potranno avvalersi del supporto tecnico degli operatori dell’ufficio comunale Censimento, allestito presso la sede municipale di via Beverora 57 e aperto – dal 7 ottobre al 23 dicembre – lunedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 (numeri di telefono: 052349 2952 / 2546 e 334 9928600).

Le persone sprovviste di computer o tablet con cui accedere alla piattaforma Istat potranno chiedere – sino al 9 dicembre – un supporto ai facilitatori digitali già attivi a Spazio 4.0 in via Manzoni 21 (lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17, martedì dalle 9 alle 13), presso il Quic di viale Beverora 57 (lunedì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 14 alle 17, sabato dalle 9 alle 12), presso l’Unità Minori in via Martiri della Resistenza 8/A (mercoledì dalle 8.30 alle 13, venerdì dalle 10 alle 12.30) e alla biblioteca Besurica in via Perfetti 2 (martedì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 13, venerdì dalle 15 alle 18).

Si segnala però che i facilitatori digitali, dopo aver messo a disposizione dei cittadini lo strumento informatico e aiutato gli intestatari ad accedere al sistema, non potranno – in quanto non autorizzati – prestare assistenza nella fase di compilazione del questionario. Per informazioni i cittadini si possono rivolgere anche al numero verde Istat 800.188.802, attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21, o consultare i siti web www.istat.it/it/censimentipermanenti/popolazione-e-abitazioni, www.censimentigiornodopogiorno.it o i principali social (Facebook, Twitter, Instagram) con hashtag dedicati #censimentipermanenti e #censimentopermanentepopolazione.