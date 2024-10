Zobia di Fiorenzuola, parte il conto alla rovescia: serve un capannone per i carri

Nel 2025 la Zobia arriverà “tardi”, perché il martedì grasso cadrà il 3 marzo e quindi la sfilata dei carri sarà nel fine settimana dell’1 e 2 marzo. Ma la macchina organizzativa si è già messa in moto e questo giovedì sera (3 ottobre) si terrà una riunione del Comitato Zobia con vari rappresentanti zobiari e l’associazione Amici della Zobia presieduta da Walter Portesi, alla presenza dell’assessore alla cultura Massimiliano Morganti. Uno dei punti su cui confrontarsi, il più impellente, è la ricerca di un capannone ampio per ospitare i vari carri e carretti, specie nel periodo di allestimento da parte dei gruppi dei volontari.

È stato infatti venduto il “vecchio” capannone di via San Protaso, che era stato messo a disposizione per anni da un benemerito fiorenzuolano e che ogni anno, tra dicembre e febbraio, diventava fucina dei carri della sfilata del celebre carnevale fiorenzuolano, riconosciuto dalla Regione come carnevale storico.

I carri e carretti che erano ancora nel capannone sono stati portati,a spese degli stessi volontari e organizzatori di carri, in ricoveri privati, oppure nel cortile del magazzino comunale di via Papa Giovanni XXIII. Altri gruppi avevano ricoverato i carri in una cascina di campagna e addirittura se ne trovano alcuni nell’area di un vivaio, lungo via San Francesco, di fianco al parco Lucca.

Il problema ora – fa osservare un organizzatore di carri – è che se i carri e i carretti sono all’aperto, poi si rovineranno con l’arrivo dell’inverno e soprattutto se non avremo un luogo coperto dove lavorare, sarà impossibile allestire i carri. “Non possiamo certo lavorare quando fuori ci sono 2 gradi sotto zero”.

Getta acqua sul fuoco l’assessore Morganti che a sua volta è uno zobiaro e il cui carro l’anno scorso trionfò vincendo il Palio. “Le preoccupazioni sono infondate rassicura l’amministratore comunale -. Stiamo già cercando un capannone in alternativa a quello di via San Protaso usato negli ultimi anni. Abbiamo convocato una riunione dove parleremo anche di questo”.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ