La Zobia di Fiorenzuola tra carri e costumi: “L’edizione più partecipata di sempre”

Allegria, coriandoli, costumi e maschere di ogni genere per una festa da vivere insieme, grandi e piccoli. La Zobia di Fiorenzuola, dopo essere stata posticipata di una settimana a causa del mal tempo, lo scorso weekend ha riempito ogni angolo del centro. Si tratta di una delle ricorrenze più sentite dai cittadini fiorenzuolani (e non solo), dove ognuno ha la possibilità di vestire qualsiasi tipologia di costume, calandosi nelle più svariate personalità, da Chiara Ferragni con il famoso pandoro ai supereroi Marvel, passando per Scooby doo, gli sceicchi arabi, Trump, i Teletubbies, fino alle caricature che interpretano soggetti e tematiche locali.

LA FOTO GALLERY DI CLAUDIO CAVALLI:

La festa, giunta alla sua 41esima edizione, è famosa soprattutto per la sfilata dei carri realizzati a mano dai partecipanti stessi con materiale di recupero, sfoggiati per tutto il centro paese e votati da una giuria speciale. A trionfare sul podio del palio è il carro del Bar Posta, seguito dal Golden Bar, bar Paradiso, Tarallo, Scuderia e Furaster. Mentre il podio del Paliotto, premio dedicato al carretto di gruppo, ha visto aggiudicarsi il primo posto Costa Mignano, Fiore shopping al secondo e Clinica “mei d’aze” al terzo.

Partecipazione record al Carnevale di Fiorenzuola – Gli organizzatori parlano di un gran successo, definendo l’ultima Zobia l’edizione “più partecipata di sempre”. Tra le strade cittadine, infatti, hanno aderito ai festeggiamenti numerosi paesi limitrofi. “Ormai la Zobia non è più fiorenzuolana, ma una manifestazione di vallata”, ha commentato l’assessore alla cultura Massimiliano Morganti.