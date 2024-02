Gli ospiti della casa di riposo in maschera per festeggiare il Carnevale

Un ballo in maschera popolato da pirati, fate e clown, faraoni e vampiri quello organizzato alla casa di riposo Due Miglia di Piacenza. Coriandoli, sfilate e, per terminare, una merenda carnevalesca con le tipiche chiacchere piacentine. La festa di Carnevale non ha coinvolto solo gli ospiti, ma anche operatori e direttrice.

“Questo per noi è un momento di gioia e divertimento. Per tutti, compresi gli operatori – ha dichiarato la direttrice Emilia Tramelli – attraverso i festeggiamenti, cerchiamo di far vivere ai nostri ospiti eventi che escono dai ritmi della solita routine. Il benessere mentale è tanto importante quanto quello fisico”.