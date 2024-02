Fiorenzuola: carnevale sotto l’acqua, slitta di una settimana la Zobia

Il maltempo causa lo slittamento di una settimana della Zobia di Fiorenzuola, inizialmente prevista per la sera del 10 febbraio. Il programma sarà comunque lo stesso, con tutta la sua energia, il 17 e il 18 febbraio. A dare il via alla sfilata saranno i Furaster con un carro dal titolo “Autobrill”; subito dopo, sfilerà il carro della Scuderia e Nasty intitolato “Fiorenzuola’s got talent”. Terzo in ordine di uscita il carro del Bar Posta e Il Borgo a tema “Olimpiadi in cá nòsa”; quarto quello del Bar Paradiso con “Fum la via Emilia… Pra andá in dua?”, e quinto invece del Caffè Tarallo e Mariana con “Ciao Darwin 29017”. Per finire, il carro del Golden Bar con “Tut al mond al vegna in Zobia”.

Quest’anno sfileranno anche 20 paliotti. I carri attraverseranno il centro storico.