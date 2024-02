Pochi giorni alla Zobia, 41 candeline per lo storico carnevale di Fiorenzuola

Mancano pochi giorni alla Zobia, lo storico carnevale di Fiorenzuola giunto alla quarantunesima edizione. ll comitato organizzativo ha svelato i temi e l’ordine di uscita dei carri che sfileranno sabato 10 dalle ore 21.

A dare il via alla sfilata sarà i Furaster con un carro dal titolo “Autobrill”, subito dopo, sfilerà il carro della Scuderia e Nasty intitolato “Fiorenzuola’s got talent”, terzo in ordine di uscita il carro del Bar Posta e Il Borgo a tema “Olimpiadi in cá nòsa”, quarto carro in gara quello del Bar Paradiso con “Fum la via Emilia… Pra andá in dua?”, quinto carro invece del Caffè Tarallo e Mariana con “Ciao Darwin 29017” e per finire, il carro del Golden Bar con “Tut al mond al vegna in Zobia”.

Oltre ai carri, quest’anno sfileranno anche 20 paliotti, tra “coppie” e singoli.

Come da tradizione, i carri attraverseranno il centro storico della città; due giorni di pura follia, in cui i partecipanti, come vuole la tradizione, potranno sbizzarrirsi nell’interpretare e vestire i “panni” di personaggi locali, in chiave satirica. Il centro storico di Fiorenzuola questo weekend, diventerà un grande teatro di strada in cui niente potrà essere preso sul serio.

La Zobia prevede di norma costumi fai da te, nessuna maschera in viso e vino da spillare direttamente dai carri; non mancherà anche il cibo di strada, con la Baracca della Pro loco e del quartiere la Torchina in Piazza Marsala e gli street food, uno in Via XX Settembre e uno in Piazza Molinari.

Al termine della sfilata dei carri e dei paliotti, la serata proseguirà dalle 22,30, con il concerto in piazza Caduti di “Voglio tornare negli anni 90”, un vero e proprio live show con bubble machine, laser show, fiamme, coriandoli e stelle filanti.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTA’