Inaugurata all’ospedale di Fiorenzuola la panchina rossa donata da Auser

È stata ufficializzata lunedì 15 aprile a Fiorenzuola la donazione di una panchina rossa all’ospedale della Val d’Arda, voluta dal locale circolo Auser e posizionata di fronte al presidio.

“È un momento significativo per l’Azienda, che è sempre sensibile al tema – ha detto in apertura il direttore del distretto di Levante Costanza Ceda –. Questa panchina è un simbolo che ci ricorda di rimanere sempre allerta, anche come professionisti sanitari, per cogliere i segni, in questo caso della violenza di genere”.

TERZA PANCHINA ROSSA A FIORENZUOLA

“Per il circolo Auser di Fiorenzuola – ha ricordato il presidente Franco Pastorelli – è la terza panchina rossa posizionata in città”.

“La panchina rossa davanti all’ospedale – ha evidenziato il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi – non è solo un simbolo contro la violenza alle donne ma anche un simbolo dell’assistenza che danno le associazioni alla sanità: Auser assiste i cittadini che devono spostarsi per raggiungere i servizi sanitari. Quindi, non c’è solo l’attesa su una panchina ma c’è anche la grande partecipazione delle associazioni alla vita comunitaria. Quindi ringraziamo Auser per tutto quello che fa sul territorio”.

UN SIMBOLO DONATO DALL’AUSER

“Riceviamo molto volentieri – ha aggiunto Eleonora Corsalini, direttore sociosanitario dell’Azienda Usl di Piacenza – e con altrettanto piacere esponiamo davanti all’ospedale questo simbolo che ci è stato donato da Auser. Non è solo un simbolo: è una concreta manifestazione del supporto e della vicinanza dell’Azienda a tutte le iniziative del territorio che sono votate al contrasto della violenza di genere, in particolare della violenza sulle donne. Noi come sanità intercettiamo questo fenomeno in coda, nel momento più terribile per la donna che lo subisce. È un momento delicato ed è per quello che l’Azienda da sempre è impegnata a gestire al meglio la presa in carico dei casi, in coordinamento con il Centro antiviolenza”.

“Quando Auser ha aderito a questa campagna per l’installazione di panchine rosse – ha evidenziato Francesco Montagni per l’associazione – ha pensato alle scuole, dove si formano i giovani, e all’ospedale, perché è il luogo ma perché molte vittime di violenza possono finire in questo luogo di cura. Qui possono essere accolte e prese in carico sia dal punto di vista fisico sia psicologico e possono avere un contatto con altre istituzioni. La panchina rossa è un simbolo e dietro, come tutti i simboli, deve avere dietro un background, di cultura e civiltà”.

Auser ha quindi ringraziato anche gli sponsor che hanno permesso di donare la panchina. Alla cerimonia era presente anche Flavio Santilli, direttore sanitario del presidio di Fiorenzuola, nonché altre associazioni di volontariato che collaborano con l’ospedale e i suoi professionisti.