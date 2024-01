Conto alla rovescia per il Carnevale della Zobia. Carri e maschere in allestimento

È iniziato il contro alla rovescia per uno degli eventi più attesi di Fiorenzuola, la Zobia, da due anni riconosciuta dal Ministero della cultura come carnevale storico.

“Save the date” quindi per il fine settimana del 10 e 11 febbraio, per il quarantunesimo Palio di carnevale, l’evento organizzato dal comitato Zobia, patrocinato dal comune di Fiorenzuola e sostenuto quest’anno da ben sessanta sponsor.

Il Comitato, al lavoro per l’organizzazione anche durante le festività natalizie, ha comunicato in questi giorni il programma ufficiale dell’evento. A dare il via alla Zobia, saranno gli studenti della scuola primaria ed i bambini delle scuole dell’infanzia San Fiorenzo, San Rocco e Giardino dei Gelsi, i quali in occasione di giovedì grasso 8 febbraio, dalle ore 9.30, faranno la loro sfilata. Il corteo del carnevale dei bambini partirà da piazzale Taverna ed arriverà sino in piazza Caduti e verrà condotto da Omaira Ferraroni.

Sabato 10 febbraio invece, a partire dalle 14.30, la Zobia per tutti i bambini e per le loro famiglie, sempre guidata da Omaira Ferraroni. In programma per loro, momenti dedicati ai balli di gruppo. Partirà poi dalle ore 21 in piazza Caduti, l’attesa sfilata dei carri, che anche per questa edizione sarà condotta dal presidente del comitato Walter Portesi e dal vice presidente Andrea Dadomo, i quali quest’anno, vestiranno i panni di un pandoro Balocco il primo, e dell’influencer Chiara Ferragni il secondo. Una volta terminata la sfilata, dalle ore 23.30, previsto sempre in piazza Caduti, lo spettacolo dei “Voglio tornare negli anni 90”. Sarà un vero e proprio show arricchito di effetti speciali: fuoco, coriandoli, stelle filanti, bubble machine, animazione, mascotte e laser show. I performer, faranno ballare tutta la piazza attraverso le hits degli anni Novanta. Ultimo giorno per gli zobiari domenica, dalle ore 15, i carri faranno la loro seconda sfilata, questa volta con il palio e intorno alle ore 19, verrà premiato il carro vincitore della Zobia 2024. Ultimo sprint di festeggiamenti dopo la premiazione, sarà dalle ore 20 assieme al duo “Fantasia Erotica”, un dj set realizzato con dischi in vinile vintage.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTÀ