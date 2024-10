L’aglio di Monticelli protagonista della puntata di “ColtiviAmo Piacenza”

Nella puntata odierna di “ColtiviAmo Piacenza”, il programma ideato e condotto da Marzia Foletti, si parlerà di uno degli ingredienti fondamentali della nostra cucina: l’aglio, noto non solo per il suo utilizzo gastronomico, ma anche per le sue proprietà curative. Ingrediente base di numerose ricette, l’aglio è infatti uno dei più potenti battericidi naturali, ricco di vitamine e sali minerali.

La puntata andrà in onda questa sera, 4 ottobre, su Telelibertà alle 20.30, dedicando uno spazio speciale a quello che è stato definito “l’oro bianco” della provincia di Piacenza. Il viaggio televisivo prenderà il via da Monticelli d’Ongina, la patria di questo prezioso prodotto. Qui si coltiva infatti l’Aglio Bianco Piacentino, l’unico in Italia ad essere iscritto nel Registro delle Varietà sotto le denominazioni di aglio Ottolini e aglio Serena. Grazie alla sua qualità e unicità, l’aglio piacentino è diventato un simbolo di eccellenza agricola non solo locale, ma anche nazionale. Marzia Foletti ospiterà, tra gli altri, Francesco Rastelli, presidente della CO.P.A.P. (Cooperativa Produttori Aglio Piacentino), una realtà che ha le sue radici proprio a Monticelli d’Ongina. Fondata nel 1976, la cooperativa è nata dall’unione di diverse aziende agricole della provincia, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere questo prodotto tradizionale. Nel corso dell’intervista, Rastelli illustrerà la storia della cooperativa e i segreti dietro la coltivazione dell’aglio, spiegando come questo ingrediente abbia conquistato un ruolo centrale non solo nella cucina locale, ma anche nel settore dell’agricoltura.