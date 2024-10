L’Asl incontra le neomamme: “Allattate al seno per il bene del vostro bambino”

Allattare al seno fa bene alla salute del bambino. Con questo messaggio l’Ausl di Piacenza ha raddoppiato i suoi momenti di consigli alle mamme nell’ambito della Settimana mondiale dell’allattamento, all’interno del calendario di eventi denominati “Seguici!…a passo lento” in collaborazione con il Comune di Piacenza.

Oggi pomeriggio sul Pubblico Passeggio si è tenuto il primo dei due incontri informativi dove il Percorso nascita dell’Ausl di Piacenza (a cura dei Consultori e della Neonatologia e ostetricia) ha incontrato mamme e future mamme e intrattenuto i bambini con giochi e trucchi.

Cristiana Pavesi, dirigente Professioni sanitarie e ostetrica, si è rivolta alle neo e future mamme: “Le evidenze scientifiche ci dicono che il latte materno è l’alimento principe non solo per i bambini, ma per i futuri adulti, un concetto che deve essere recepito non solo dalle madri, ma da tutta la società e deve diventare veramente un fattore culturale”.

Il secondo appuntamento si terrà domani (sabato) dalle 9.00 alle 11.30 alla Galleria del Sole del Centro commerciale Farnesiana, una sorta di laboratorio interattivo fra pari sul tema “Allattando: i racconti di mamma a mamma”.